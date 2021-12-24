Совфед одобрил закон о создании единой госсистемы биометрических данных

Уточняется права физлиц и уполномоченных структур внедрять данные из ЕСИА.

Совет Федерации одобрил закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Соответствующее решение на пленарном заседании 24 декабря приняли представители верхней палаты парламента. В документе говорится о возможности граждан (физических лиц), а также уполномоченным организациям самостоятельно размещать свои образцы данных без необходимости посещения госорганов. Ранее о необходимости такого проекта по размещению сведений в единой защищенной базе говорил президент Владимир Путин.

В рамках нововведения происходит перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы. Кабинет министров продумает порядок ее функционирования и урегулирования. Известно, что разместить биометрические данные можно будет с подтвержденных учетных записей в ЕСИА. Далее эти сведения будут внесены на чип загранпаспорта.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

