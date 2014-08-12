Совфед одобрил закон о ликвидации владельцами предприятий экологического ущерба

Собственники предприятий получат новые обязательства.

Совет Федерации России одобрил закон о ликвидации владельцами предприятий экологического ущерба. Соответствующее решение принято сенаторами на пленарном заседании 24 декабря в верхней палате правительства. Документ обязывает собственников производств заниматься восстановлением окружающей среды и устранять негативные последствия своего воздействия. В частности, данные требования распространяются и на угольные шахты.

Нормы касаются эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных объектов. Задачей для парламента стала предотвращение загрязнения природы наиболее опасными веществами. Руководству придется следить за полным жизненным циклом производственных цехов. За пять лет до завершения работы предприятия должен быть составлен план по предупреждению и ликвидации возможных последствий для окружающей среды. На этот план потребуется получить разрешение от государственной экологической экспертизы.

Напомним, что в план будет включаться сметная стоимость мероприятий и подтверждение финансового обеспечения. Нововведение также вводит норму об "окрашивании" экологических платежей. Такой метод позволит не допускать нецелевого использования бюджета.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

