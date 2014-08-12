Совфед одобрил закон о продлении "дачной амнистии"

Сенаторы уточнили условия оформления документов на право владения землей.

Совет Федерации России одобрил закон о продлении "дачной амнистии". Государственная программа будет действовать по стране до 1 марта 2031 года. Соответствующее решение принято на пленарном заседании в верхней палате парламента 24 декабря.

Напомним, что "дачная амнистия" позволяет гражданам ставить на кадастровый учет и регистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок. Это происходит в том случае, если в едином реестре по недвижимости право не указано. До 1 марта 2031 года земельные участки, на которых установлены здания, которые используются для постоянного места жительства и построенные ранее 14 мая 1998 года, будут предоставлены бесплатно в собственность.

Нововведения уточняют документы, необходимые для обращения за оформлением права на земельную собственность. Однако "дачная амнистия" не будет распространяться на особо охраняемые территории России. В период рассмотрения заявки органы местного самоуправления не могут принимать решения о сносе здания как самовольной конструкции.

Жителям Ленобласти напомнили о "дачной амнистии".

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

