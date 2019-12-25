Жителям Ленобласти напомнили о "дачной амнистии"

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества".

Во вторник, 14 сентября, в пресс-службе администрации Ленинградской области напомнили жителям региона о "дачной амнистии" и возможности оформить постройку по закону.

Благодаря закону оформление права на земельные участки, жилые и садовые дома, хозяйственные постройки происходит в упрощенном режиме. При этом не требуется разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию.

Сейчас оформить не поставленный ранее на кадастровый учёт дом на земельном участке для индивидуального жилого строительства в границах населенного пункта без уведомления на строительство можно до 01 марта 2026 года. Чтобы оформить объект по закону, он должен иметь не более трех наземных этажей и высоту не более 20 метров, состоять из комнат и помещений вспомогательного использования и не подлежать разделу на самостоятельные объекты.

Для регистрации нужно предоставить правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимого имущества и технический план на постройку, подготовленный кадастровым инженером. Необходимые документы подаются посредством портала Росреестра или в близлежащий офис МФЦ.

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