Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

В 2010 году в России датой окончания войны установили 2 сентября.

Совет Федерации России одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Изменения внесут в список дней воинской славы и памятных дат. Ранее данный законопроект одобрила Государственная дума.

В 2010 году в России датой окончания войны установили 2 сентября — в день, когда был подписан акт капитуляции Японии.

Против принятия закона проголосовало двое сенаторов, один воздержался. Один из голосовавших против — сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев. Он отметил, что сейчас 3 сентября отмечается день памяти жертв терактов и траура по жертвам Беслана.

Ранее Совет по правам человека при президенте РФ просил Совет Федерации не переносить День окончания Второй мировой войны. Правозащитники считают недопустимым перенос даты, так как 3 сентября из-за теракта в школе Беслана погибли 333 человека. Среди них было 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

Видео: duma.gov.ru