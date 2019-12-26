СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

Совет по правам человека при президенте РФ просит Совет Федерации не переносить День окончания Второй мировой войны. Накануне парламент рассматривал законопроект, по которому эту дату могут перенести со 2 на 3 сентября.
По сообщению на сайте СПЧ, совет считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане.
Правозащитники считают недопустимым перенос даты, так как 3 сентября из-за теракта в школе Беслана погибли 333 человека. Среди них было 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.
В письме главы СПЧ Валерия Фадеева к Валентине Матвиенко сказано, что памятные даты должны объединять народ, а не наоборот.
Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте.
Валерий Фадеев, глава СПЧ
Ранее глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.
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