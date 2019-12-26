СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

3 сентября - день памяти жертв теракта в Беслане.

Совет по правам человека при президенте РФ просит Совет Федерации не переносить День окончания Второй мировой войны. Накануне парламент рассматривал законопроект, по которому эту дату могут перенести со 2 на 3 сентября.

По сообщению на сайте СПЧ, совет считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане.

Правозащитники считают недопустимым перенос даты, так как 3 сентября из-за теракта в школе Беслана погибли 333 человека. Среди них было 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.

В письме главы СПЧ Валерия Фадеева к Валентине Матвиенко сказано, что памятные даты должны объединять народ, а не наоборот.

Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте. Валерий Фадеев, глава СПЧ

Ранее глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.