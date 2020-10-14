В Петербурге создадут музей памяти жертв Беслана рядом с храмом на Малой Охте

На Малоохтинском проспекте появится музей посвященный трагедии в Беслане.

В Санкт-Петербурге появится музей, посвященный жертвам трагедии в Беслане. Губернатор Александр Беглов поручил создать его в приходском саду храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте. Экспозицию разместят рядом с памятником "Детям Беслана".

По словам Беглова, музей станет символом памяти о погибших и рассказом о поддержке, которую оказали петербуржцы семьям пострадавших. Он подчеркнул, что экспозиция будет напоминать о важности единства перед лицом трагедий.

Проект губернатор обсудил с главой Северной Осетии-Алании Сергеем Меняйло, который поддержал инициативу. В беседе также участвовали представители осетинского землячества в Петербурге, выразившие готовность помочь в наполнении экспозиций.

Трагедия в Беслане произошла 21 год назад. В сентябре 2004 года террористы захватили школу, в результате чего погибли 334 человека, среди них 186 детей.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция исторического зала Михайловского театра пройдет в Петербурге.

Фото: pxhere