Совфед одобрил закон о лишении свободы за контрабанду оружия иностранцам

Минимальный срок наказания составит от трех до семи лет лишения свободы.

Совет Федерации на заседании одобрил закон о лишении свободы за контрабанду оружия иностранцам.

Уголовная ответственность за незаконный экспорт из России или передачу иностранному лицу военных товаров или технологий составит до 12 лет лишения свободы. Минимальный срок наказания составит от трех до семи лет.

Также отмечается, что к предмету преступления также будут относиться технологии, сырье, научно-техническая информация и результаты интеллектуальной деятельности.

Ранее СФ одобрил закон о проверках газового оборудования многоквартирных домов одной компанией.

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