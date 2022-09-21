Совфед одобрил закон о лишении свободы за дезертирство

Парламент одобрил внесение правок в УК РФ по ответственности граждан.

Совет Федерации России одобрил закон о лишении свободы за дезертирство. Соответствующее заявление сделали в ходе пленарного заседания парламентарии Совета Федерации от 21 сентября. Политики одобрили поправки, вносимые в Уголовный кодекс РФ. Наказание по статье составит до десяти лет. Аналогичная мера касается и граждан, которые отказались явиться на службу по призыву. При этом за дезертирство или неявку могут освободить от ответственности

…если самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств. заседание СФ РФ

Самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу на срок более одного месяца, совершенные контрактниками или призывниками срочной военной службы в период мобилизации граждан или введенного военного положения, в военное время, условия проведения боевых действий, вооруженного конфликта будут караться согласно законодательству РФ лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Запасники во время сборов будут нести аналогичную ответственность.

Совфед одобрил закон о лишении свободы за мародерство.

Фото и видео: Совет Федерации