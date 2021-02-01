Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

Бюджет предполагает, что в 2021 году ВВП России составит 115,53 триллионов рублей.

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Об этом пишет ТАСС.

С докладами выступили министр финансов РФ Антон Силуанов и аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин. Отмечается, что представлять доклад должен был глава СП Алексей Кудрин, но он заразился коронавирусом.

Планируется, что российская экономика в 2021 году покажет рост на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Ожидается, что инфляция за указанный период не будет превышать четырёх процентов.

Бюджет предполагает, что в 2021 году ВВП России составит 115,53 триллионов рублей. В 2022 году - 124,22 триллиона, в 2023 году — 132,82.

Ранее мы писали, что Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России до 4-5% по примеру других стран.

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