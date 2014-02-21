Совфед одобрил закон о едином пособии беременным и семьям с детьми

Документ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Российский Совет Федерации одобрил закон о едином пособии для беременных и семьей с детьми. Решение парламентарии из верхней палаты законодательного органа страны приняли в ходе пленарного заседания от 16 ноября. Документ предлагает установить универсальную помощь в связи с рождением и воспитанием ребенка. Нововведение вступит в силу с 1 января 2023 года. В проекте говорится о едином подходе к осуществлению ежемесячных выплат гражданам, у которых есть ребенок в возрасте до 17 лет и женщинам в положении Право на пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке лицам при том условии, что они являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории России.

Право на пособие возникает в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает величину прожиточного минимума на одну душу населения в субъекте страны, в котором оно запрашивается (месте жительства или фактического проживания заявителя). При определении соответствия гражданина к требованиям власти страны будут учитывать движемое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов, полученных по вкладам и другие параметры.

Напомним, что при наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.

Глава МВД: в РФ находятся 6 млн иностранцев, 9% из них не имеют на это законных оснований.

Фото и видео: Совет Федерации