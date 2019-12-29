Система будет внедрена за три года.

Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов. Впервые данную инициативу выдвинул бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. С сентября 2019 года законопроект рассматривался в Госдуме РФ.

Авторами документа выступили Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко и лидеры фракций. Закон вводит понятие "здоровое питание" и закрепляет принципы и особенности организации. Редакция проекта утверждена комитетом ГД по образованию и науке 6 февраля с учетом правок. Их предложил президент России.

Теперь регионы будут получать государственные субсидии. Поэтапное налаживание процесса будет реализовано за три года.

Ранее в России приняли закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников.