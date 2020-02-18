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В России приняли закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников

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Обед предусматривает наличие горячего блюда и горячего напитка.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что В России приняли закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников огласил ранее президент РФ Владимир Путин. 

Согласно законопроекту, школьники с 1 по 4 класс смогут получать бесплатное питание не менее одного раза в день. Отмечается, что такой обед предусматривает наличие горячего блюда и горячего напитка.

Известно, что бесплатное питание будут вводить в РФ поэтапно с 1 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин "национальной катастрофой".

Видео:UATV Russian/YouTube

Теги: бесплатные обеды в школе, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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