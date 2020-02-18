Обед предусматривает наличие горячего блюда и горячего напитка.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что В России приняли закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников огласил ранее президент РФ Владимир Путин.

Согласно законопроекту, школьники с 1 по 4 класс смогут получать бесплатное питание не менее одного раза в день. Отмечается, что такой обед предусматривает наличие горячего блюда и горячего напитка.

Известно, что бесплатное питание будут вводить в РФ поэтапно с 1 сентября.

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Видео:UATV Russian/YouTube