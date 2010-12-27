Совфед обязал банки России подключиться к системе быстрых платежей

Закон одобрен днем 26 июня.

Совфед одобрил закон об обязательном подключение всех банков РФ к системе быстрых платежей. Специалисты рассмотрели предложение днем 26 июня. Теперь деятельность платежных агрегаторов будет регулироваться как банковских платежных агентов.

Вносятся изменения, согласно которым к функциям Совета директоров Банка России относится также определение тарифов на услуги в платежной системе Банка России" прокомментировал чиновники

Также государство будет определять максимальное значение размера платы, которую берет на себя посредник в операциях по переводу денежных средств. Закон обязует агрегаторы проводить идентификацию торгово-сервисных компаний, а также участвовать в урегулировании спорных операций. Сервисы привлекли к защите личных данных при переводах средств, а также обеспечению бесперебойной работы программных ресурсов.

Новый законопроект определяет отношения между банком и поставщиком платежного приложения.

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Фото: Piter.tv