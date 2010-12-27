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Совфед обязал банки России подключиться к системе быстрых платежей
Сегодня, 13:40
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lesjasap

Совфед обязал банки России подключиться к системе быстрых платежей

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Закон одобрен днем 26 июня.

Совфед одобрил закон об обязательном подключение всех банков РФ к системе быстрых платежей. Специалисты рассмотрели предложение днем 26 июня. Теперь деятельность платежных агрегаторов будет регулироваться как банковских платежных агентов.

Вносятся изменения, согласно которым к функциям Совета директоров Банка России относится также определение тарифов на услуги в платежной системе Банка России"

прокомментировал чиновники

Также государство будет определять максимальное значение размера платы, которую берет на себя посредник в операциях по переводу денежных средств. Закон обязует агрегаторы проводить идентификацию торгово-сервисных компаний, а также участвовать в урегулировании спорных операций. Сервисы привлекли к защите личных данных при переводах средств, а также обеспечению бесперебойной работы программных ресурсов.

Новый законопроект определяет отношения между банком и поставщиком платежного приложения.

Ранее Piter.tv писал о том, что мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в Москве.

Фото: Piter.tv

Теги: банки россии, система быстрых платежей, совет федерации
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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