Видео: мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в Москве

От поджога нарушителя остановили прохожие. Сейчас активист общается с полицией.

В Москве неизвестный гражданин облил себя бензином. Он пообещал поджечь себя, если к нему не выведут главу Министерства строительства страны. Ради удобства и оперативности принятия чиновниками решения активист решился на акцию прямо напротив здания Минстроя.

На данный момент известно, что россиянина все же уговорили зайти внутрь ведомства. Сотрудники министерства начали с ним переговоры. Вместо главы ведомства к нему на улицу вышел заместитель руководителя. После этого на место событий прибыл наряд полиции. Нарушителя спокойствия задержали. Когда его сажали в служебную машину, злоумышленник неразборчиво произнес свое имя. Позже журналистам удалось узнать, что гражданин приехал из Рязанской области.

По предварительной версии к экстремальным действиям мужчину довели проблемы со строительством жилого многоэтажного дома. Он считает себя обманутым дольщиком. Сейчас территория вокруг здания оцеплена.

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Фото и видео: Telegram/bbbreaking/15912