Советника губернатора Красноярского края задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

ТАСС: еще одно уголовное дело заведено на Василия Моргуна.

Советника губернатора Красноярского края задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Такой информацией с журналистами поделились в региональном управлении МВД. Правоохранительные органы уточнили, что подозревают бывшего руководителя центра стандартизации, метрологии и испытаний. Личность чиновника не раскрывается.

В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ.Накануне возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье, связанное с нарушениями при закупке оборудования для нужд организации. пресс-служба МВД по региону

Журналисты ТАСС со ссылкой на источники объяснили, что речь идет о Василии Моргуне, возглавлявшем центр с 2002 по 2020 год. Ранее стало известно, что чиновник заключил прямые соглашения (128 контрактов) с аффилированными с ним организациями. Документы были подписаны без конкурентных закупок, а деньги переведены на личные счета фигуранта расследования.

В отношении директора управления капстроительства Новосибирской области возбудили дело.

Фото: Piter.tv