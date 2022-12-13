Советник президента Украины Олег Устенко: золотовалютные резервы страны превышают $30 млрд

Эксперт рассказал об историческом максимуме на Украине.

Украинские золотовалютные резервы превысили 30 миллиардов долларов. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Мы — Украина" сделал советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Специалист пояснил, что этих средств стране будет достаточно для того, чтобы в течение пяти месяцев покрывать импорт продукции.

Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние десять лет — они превышают 30 миллиардов долларов. Олег Устенко, советник украинского президента

В начале марта текущего года в украинском Национальном банке сообщали общественности о том, что международные (золотовалютные) резервы страны за февраль снизились на 3,5 процента и составили к 1 марта 28,86 миллиарда долларов. В том же месяце НБУ уведомил о росте резервов украинского государства за январь на пять процентов (достижение показателя в 30 миллиардов долларов). За прошлый год золотовалютные резервы Украины упали на 7,9 процента и, по предварительным оценкам, составили на 1 января 28,5 миллиарда долларов.

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Фото и видео: YouTube / Ми - Україна