Советник главы офиса Зеленского призвал забыть слово "русские" в Донбассе

Он назвал представителей власти ДНР и ЛНР "бандитами", которых не должно быть в регионе.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал забыть слово "русские" в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

По словам Подоляка, для него принципиально важно, чтобы Украина освободила Херсонскую и Запорожскую области. Он назвал представителей власти ДНР и ЛНР "бандитами", которых не должно быть в регионе. Также советник главы офиса президента выступил за то, чтобы в Харьковской области забыли слово "русские".

Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские". Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского

Ранее вице-премьер Борисов заявил, что Россия применяет на Украине лазерный комплекс "Задира".

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