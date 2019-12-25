Советник гендиректора УГМК Рябцев совершил самоубийство

Валерий Горелых подтвердил информацию о смерти руководителя.

Советник генерального директора УГМК Алексей Рябцев совершил самоубийство. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал собственный источник в бизнес-индустрии. Известно, что глава Общественного совета при МВД лишился жизни 30 октября около 23 часов вечера по времени Свердловской области (21:00 по московскому времени). Информацию о смерти Рябцева подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Чиновник выразил соболезнования всем близким и знакомым своего коллеги.

Отмечу, что это ЧП никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Руководством екатеринбургского гарнизона принято решение об оказании помощи в организации похорон пресс-служба МВД по Свердловской области

Валерий Горелых назвал Алексея Рябцева принципиальным, строгим, но справедливым руководителем.

Раскрыто содержание предсмертной записки Тесака.

Фото: Piter.tv