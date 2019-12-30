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Сегодня, 11:09
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Rybka123

Советник Трампа по России ушел в отставку

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В должности он проработал три месяца.

Советник Дональда Трампа по делам Европы и России Эндрю Пик ушел в отставку. Об этом сообщило агенство Bloomberg.

Причины резкого увольнения чиновника не известны. На следующей неделе Пик должен был ехать с Трампом на экономический форум в Давос. По информации СМИ против советника недавно начали расследование. Детали не разглашаются. 

Сообщается, что Пик покинул пост в пятницу, 17 января. В должности советника он проработал три месяца.

Ранее мы писали о том, что Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.

 

Теги: президент сша, советник президента сша, трамп
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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