Советник Трампа по России ушел в отставку

В должности он проработал три месяца.

Советник Дональда Трампа по делам Европы и России Эндрю Пик ушел в отставку. Об этом сообщило агенство Bloomberg.

Причины резкого увольнения чиновника не известны. На следующей неделе Пик должен был ехать с Трампом на экономический форум в Давос. По информации СМИ против советника недавно начали расследование. Детали не разглашаются.

Сообщается, что Пик покинул пост в пятницу, 17 января. В должности советника он проработал три месяца.

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