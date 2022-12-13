Петербургский кардиолог посоветовал садоводам не перетруждаться в дачный сезон

Медик отметил, что пребывание на даче подразумевает, прежде всего, отдых и реабилитацию, а не создание дополнительной избыточной нагрузки на организм.

В Петербург и Ленобласть пришла весна: сегодня был зафиксирован температурный рекорд, а к 12 апреля температура в городе поднимется до +15...+17 градусов. Многие садоводы уже строят планы по посадке рассады и готовятся к дачному сезону. В преддверии выезда петербуржцев на дачные участки кандидат медицинских наук, кардиолог клиники "Евроонко" в Санкт-Петербурге Сергей Кадин рассказал "Невским Новостям" о противопоказаниях к усиленной работе на огороде.

Медик отметил, что пребывание на даче подразумевает, прежде всего, отдых и реабилитацию, а не создание дополнительной избыточной нагрузки на организм. Однако некоторые садоводы так активно занимаются работой на грядках, что провоцируют обострение хронических заболеваний. К ним относятся, например, гипертоническая болезнь, межпозвонковый остеохондроз, варикозная болезнь и многие другие состояния. Особенно это касается людей, страдающих заболеваниями сердца, подчеркнул Кадин.

Крайне не рекомендуется проводить весь день, сгорбившись над грядками, это нарушит сначала регионарное кровообращение, а затем может привести и к гипертоническому кризу. Важно слушать свое тело и делать регулярные перерывы в работе, не дожидаясь неприятных симптомов или переутомления. Также нельзя работать на солнцепеке. Помимо риска получить тепловой удар есть вероятность спровоцировать развитие меланомы. Поэтому подвергать себя длительному, более 15 минут, воздействию прямых солнечных лучей не стоит даже в наших северных широтах. Сергей Кадин, кандидат медицинских наук, кардиолог клиники "Евроонко"

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