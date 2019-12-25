При возникновении проблем с программой он будет собираться чаще.

Общественный совет при Минздраве проследит за выполнением программы модернизации здравоохранения, которая стартует с 1 января 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Заслушивать ход их реализации будут не реже одного раза в полугодие. цитата из сообщения пресс-службы Минздрава

Отмечается, что при возникновении проблем с программой общественный совет будет собираться чаще.

Ранее мы писали, что первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Белоруссию. Об этом говорится в официальном заявлении Российского фонда прямых инвестиций. По данным экспертов, Минск первым после РФ запустит массовую вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной.

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