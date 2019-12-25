В республике налаживают локализацию производства российского препарата.

Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Белоруссию. Об этом говорится в официальном заявлении Российского фонда прямых инвестиций. По данным экспертов, Минск первым после РФ запустит массовую вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной.

Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания новой коронавирусной инфекцией Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что удостоверение вакцине "Спутник V" в Белоруссии было выдано 21 декабря. С 1 октября в республике велись первые клинические исследования российского препарата. Сейчас представители РФПИ и местных производителей налаживают производственные мощности для локализации изготовления готовой формы вакцины.

Около 70% россиян смогут получить вакцину от COVID-19 к ноябрю 2021 года.

Фото: Минздрав России