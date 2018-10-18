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В Петербурге обсудили создание Совета по национальным вопросам
Сегодня, 8:22
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Cherepanov

В Петербурге обсудили создание Совета по национальным вопросам

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Он должен помочь национально-культурным автономиям сохранить свои самобытность и язык.

В правительстве Петербурга поддержали идею создания городского Совета по национальным вопросам. Организацию хотят создать, чтобы помочь национально-культурным автономиям сохранить свои самобытность и язык. Об этом стало известно в четверг, 22 августа, на встрече с руководством национально-культурных объединений и представителями регионов, сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Встреча прошла в Доме национальностей на Моховой, 15. По словам представителей Смольного, это здание стало настоящим домом для национально-культурных объединений Петербурга. На данный момент сооружение требует ремонта, средства на который планируют выделить в 2020 году.

Напомним, что в Петербурге зарегистрировано 137 национально-культурных автономий. Для них ежегодно организуют более 600 различных мероприятий.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге появился новый спортивный комплекс для игры в футбол.

Фото: vk.com/domnac_spb

Теги: дом национальностей, совет по национальным вопросам
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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