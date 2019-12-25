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В Доме национальностей пройдет акция по сбору донорской крови
Сегодня, 8:12
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В Доме национальностей пройдет акция по сбору донорской крови

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В акции примут участие представители национально-культурных объединений города.

В среду, 18 ноября, в Доме национальностей состоится акция по сбору донорской крови #МыОднойКрови. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Известно, что в акции примут участие представители национальных объединений Северной столицы. Суть донором крови готовы от 40 до 60 человек.

Глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге Олег Капитанов заявил, что из-за пандемии коронавируса резко сократилось число доноров. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургские школы могут перевести на цикличное обучение.

Фото:Фонд доноров

Теги: дом национальностей, донор, сдача крови
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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