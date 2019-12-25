В Доме национальностей пройдет акция по сбору донорской крови

В среду, 18 ноября, в Доме национальностей состоится акция по сбору донорской крови #МыОднойКрови. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.
Известно, что в акции примут участие представители национальных объединений Северной столицы. Суть донором крови готовы от 40 до 60 человек.
Глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге Олег Капитанов заявил, что из-за пандемии коронавируса резко сократилось число доноров.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские школы могут перевести на цикличное обучение.
Фото:Фонд доноров
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все