В Петербурге появился новый спортивный комплекс для игры в футбол

Торжественное открытие объекта состоится 23 августа в 12:00.

В пятницу, 23 августа, в 12:00 в Красногвардейском районе Петербурга состоится торжественное открытие нового спортивного комплекса "Арена". Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Мероприятие начнется с выступления барабанщиц, после пройдет товарищеский матч двух местных команд.

Спортивный комплекс "Арена" начали возводить еще в 90-х гг. Однако из-за отсутствия финансирования строительство объекта заморозили. В 2011 году силами петербуржцев здесь появилось новое поле, спортсмены переодевались в уличных вагончиках.

Сегодня отремонтированное здание на улице Коммуны, 30/2, оборудовано полноразмерным футбольным полем с покрытием из искусственной травы. Также здесь есть мини-футбольное поле и площадка для занятий воркаутом.

Ранее мы писали, что в Петербурге появился макет спортивного комплекса для сдачи норм ГТО.

Фото: pixabay.com