Реконструкция Дома национальностей на Моховой улице завершилась

Были обновлены парадные интерьеры залов и гостиных, отреставрированы исторические двери и мраморный пол в вестибюле, также уложили паркет.

После реконструкции 22 августа заработал Дом национальностей, расположенный на Моховой улице. В рамках открытия губернатор Петербурга обсудил с представителями диаспор совместную работу в гуманитарной сфере, сообщили в пресс-службе Смольного.

Символично, что именно в День Государственного флага мы открываем обновленный Дом национальностей. Флаг – символ нашего многонационального государства, Родины, которая была и будет единым домом для разных народов. А Дом национальностей – это общий дом для всех национальных автономий и землячеств Петербурга. Губернатор Петербурга

Решение о реставрации здания приняли 5 лет назад после обращения представителей национально-культурных объединений. Площадь особняка эпохи модерна увеличили в полтора раза, что дает работающим здесь организациям больше возможностей для проведения мероприятий. В Доме национальностей проходят концерты, выставки и фестивали этнокультурной направленности.

Работы велись 3 года. Были обновлены парадные интерьеры залов и гостиных, отреставрированы исторические двери и мраморный пол в вестибюле, также уложили паркет.

Ранее мы рассказывали о том, что первый этап реставрации Павловского собора завершается в Гатчине.

Фото: citywalls