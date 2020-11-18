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Реконструкция Дома национальностей на Моховой улице завершилась
Сегодня, 20:21
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Реконструкция Дома национальностей на Моховой улице завершилась

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Были обновлены парадные интерьеры залов и гостиных, отреставрированы исторические двери и мраморный пол в вестибюле, также уложили паркет.

После реконструкции 22 августа заработал Дом национальностей, расположенный на Моховой улице. В рамках открытия губернатор Петербурга обсудил с представителями диаспор совместную работу в гуманитарной сфере, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Символично, что именно в День Государственного флага мы открываем обновленный Дом национальностей. Флаг – символ нашего многонационального государства, Родины, которая была и будет единым домом для разных народов. А Дом национальностей – это общий дом для всех национальных автономий и землячеств Петербурга.

Губернатор Петербурга 

Решение о реставрации здания приняли 5 лет назад после обращения представителей национально-культурных объединений. Площадь особняка эпохи модерна увеличили в полтора раза, что дает работающим здесь организациям больше возможностей для проведения мероприятий. В Доме национальностей проходят концерты, выставки и фестивали этнокультурной направленности. 

Работы велись 3 года. Были обновлены парадные интерьеры залов и гостиных, отреставрированы исторические двери и мраморный пол в вестибюле, также уложили паркет. 

Ранее мы рассказывали о том, что первый этап реставрации Павловского собора завершается в Гатчине. 

Фото: citywalls 

Теги: дом национальностей, завершилась реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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