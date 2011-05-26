Первый этап реставрации Павловского собора завершается в Гатчине

В Гатчине завершилась реставрация фасадов кафедрального собора Святого апостола Павла, которая длилась четыре года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по сохранению культурного наследия 47-го региона.
В результате реставрации храм-памятник был восстановлен в своем первоначальном историческом облике. Специалисты укрепили конструкции собора, восстановили утраченный скульптурный декор, отреставрировали лепнину, двери, окна и лестницы, кровлю, купола и позолоченные кресты.
Следующим этапом станет реставрация настенной живописи и иконостаса, которую планируется завершить до конца 2025 года.
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Фото: ВКонтакте / ООО "Реставрационная Мастерская "Наследие""
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