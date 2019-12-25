В колледжи Ленобласти подано 965 заявлений по программе "Профессионалитет"

Кластерная система позволяет студентам получать необходимые навыки в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

Приемная кампания на образовательную программу федерального проекта "Профессионалитет" в Ленинградской области успешно завершилась. Колледжи и техникумы региона получили 965 заявлений от абитуриентов.

Самыми востребованными направлениями обучения в этом году стали: аддитивные технологии, дизайн, переработка нефти и газа, а также профессия лаборанта по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции и отходов производства.

Ленинградская область стала одним из первых регионов, запустивших образовательные кластеры в рамках проекта "Профессионалитет". Кластерная система позволяет студентам получать необходимые навыки в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Проект реализуется в регионе уже третий год.

Ранее мы сообщили о том, что чат-бот "Буду мамой" запустили в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти