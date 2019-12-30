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Совет директоров "Ленфильма" единогласно поддержал кандидатуру нового гендиректора
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Совет директоров "Ленфильма" единогласно поддержал кандидатуру нового гендиректора

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Однако кто именно стал кандидатом, не сообщается.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о том, что петербуржцы и представители киноиндустрии положительно оценят кандидатуру, предложенную на пост гендиректора "Ленфильма". 

Как передало "ТАСС" слова Мединского, совет директоров уже одобрил кандидатуру, ранее она была согласована с властями Петербурга. Кто именно был предложен на пост гендиректора, министр культуры рассказывать не стал. 

Напомним, 24 декабря стало известно, что гендиректор киностудии Эдуард Пичугин покидает свой пост, он занимал должность с 2012 года. Продюсер рассказал о своих планах на будущее. Пичугин будет выполнять обязанности генерального директора до назначения временного управляющего. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гендиректор ленфильма, ленфильм, мединский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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