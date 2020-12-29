"Американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры, противоречащей принципам демократии".

Совет Федерации указал на нарушение свободы слова интернет-компаниями США. Это следует из итогового заявления верхней палаты парламента по итогам заседания 27 января.

Совфед осудил действия американских компаний. Сенаторы заявили, что сеть контролируется глобальными американскими компаниями, связанными с госструктурами США. Это, считает Совет, вызывает опасность утверждения господства одним государством над большей частью обмена информацией в сети.

Американские интернет-гиганты встали на путь широкого использования цензуры, противоречащей принципам демократии. цитата из заявления Совфеда

Ранее в Минтруде рассказали о ситуации с новогодними выплатами на детей.

Видео: Youtube/Совет Федерации