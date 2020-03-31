Правительство сможет ввести мораторий на банкротство предприятий.

Совет Федерации одобрил право правительства вводить режим ЧС. Накануне соответствующий законопроект в трёх чтениях одобрила Государственная Дума. Об этом сообщает ТАСС.

Также правительство имеет право объявлять режим повышенной готовности. Кабмин сможет устанавливать обязательные для исполнения правила поведения на время специальных режимов.

Согласно поправкам, правительство сможет ввести мораторий на банкротство предприятий. Ещё кабмин получит право возвращать деньги туристам за туры в страны, если в них закрыли въезд и выезд.

Ранее мы сообщали, что нарушители карантина в РФ начнут получать СМС-уведомления.