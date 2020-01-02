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Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив в этом году

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Сенаторы только выпьют шампанского.

Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив в этом году. Сенаторы ограничатся формальными поздравлениями. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на председателя комитета по регламенту Вячеслава Тимченко.

Скорее всего, как и в предыдущие годы, корпоратива не будет

прокомментировал эксперт

Чиновники также выпьют по бокалу шампанского, который купят за собственный счет. Спикер добавил, что в СовФеде праздники уже давно не проводятся.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России хотят ввести общую систему оплаты труда для учителей.

Видео: YouTube / ParlamentRu

Теги: корпоратив, новый год, совет федерации
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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