Сенаторы только выпьют шампанского.

Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив в этом году. Сенаторы ограничатся формальными поздравлениями. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на председателя комитета по регламенту Вячеслава Тимченко.

Скорее всего, как и в предыдущие годы, корпоратива не будет прокомментировал эксперт

Чиновники также выпьют по бокалу шампанского, который купят за собственный счет. Спикер добавил, что в СовФеде праздники уже давно не проводятся.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России хотят ввести общую систему оплаты труда для учителей.

Видео: YouTube / ParlamentRu