Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив в этом году. Сенаторы ограничатся формальными поздравлениями. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на председателя комитета по регламенту Вячеслава Тимченко.
Скорее всего, как и в предыдущие годы, корпоратива не будет
прокомментировал эксперт
Чиновники также выпьют по бокалу шампанского, который купят за собственный счет. Спикер добавил, что в СовФеде праздники уже давно не проводятся.
Ранее Piter.tv писал о том, что в России хотят ввести общую систему оплаты труда для учителей.
Видео: YouTube / ParlamentRu
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