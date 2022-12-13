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Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях

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Президент России передал слово для доклада главе МВД.

Российский президент Владимир Путин предложил обсудить с постоянными членами Совета Безопасности страны дополнительные меры по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях. Соответствующее заявление глава государства сделал на очередном заседании СБ РФ. После краткой речи политик приступил с заслушиванию профильного доклада от главы министерства внутренних дел Владимира Колокольцева.

У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности. Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в свое время, что будем работать на плановой основе. 

Владимир Путин, президент РФ

Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир колокольцев, владимир путин, вузы, мвд, совет безопасности, школы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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