Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях

Российский президент Владимир Путин предложил обсудить с постоянными членами Совета Безопасности страны дополнительные меры по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях. Соответствующее заявление глава государства сделал на очередном заседании СБ РФ. После краткой речи политик приступил с заслушиванию профильного доклада от главы министерства внутренних дел Владимира Колокольцева.
У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности. Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в свое время, что будем работать на плановой основе.
Владимир Путин, президент РФ
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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