Совбез обсудит борьбу с правонарушениями в образовательных учреждениях

Президент России передал слово для доклада главе МВД.

Российский президент Владимир Путин предложил обсудить с постоянными членами Совета Безопасности страны дополнительные меры по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных учреждениях. Соответствующее заявление глава государства сделал на очередном заседании СБ РФ. После краткой речи политик приступил с заслушиванию профильного доклада от главы министерства внутренних дел Владимира Колокольцева.

У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности. Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в свое время, что будем работать на плановой основе. Владимир Путин, президент РФ

Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин.

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