СовФед одобрил компенсацию ипотеки многодетным семьям

Чиновники предложили выдавать по 450 тысяч родителям, взявшим кредит на жилье.

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении материальной компенсации многодетным семьям. Согласно нововведению, денежные средства они получат за ипотеку.

В общей сложности заявителям могут выдать из бюджета страны по 450 тысяч рублей. Деньги должны пойти на погашение кредита на жилплощадь. Мать или отец детей должны являться заемщиками по ипотеке, а третий ребенок в семье должен родиться в период с первого января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

По информации чиновников, основная сумма пойдет на основной долг, а остаток - на погашение процентов по ипотеке.

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Видео: YouTube/Информагентство КАМЧАТКА