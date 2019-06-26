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СовФед одобрил компенсацию ипотеки многодетным семьям

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Чиновники предложили выдавать по 450 тысяч родителям, взявшим кредит на жилье.

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении материальной компенсации многодетным семьям. Согласно нововведению, денежные средства они получат за ипотеку.

В общей сложности заявителям могут выдать из бюджета страны по 450 тысяч рублей. Деньги должны пойти на погашение кредита на жилплощадь. Мать или отец детей должны являться заемщиками по ипотеке, а третий ребенок в семье должен родиться в период с первого января 2019 года по 31 декабря 2022 года. 

По информации чиновников, основная сумма пойдет на основной долг, а остаток - на погашение процентов по ипотеке.

Ранее Piter.tv писал о том, что Совфед обязал банки России подключиться к системе быстрых платежей.

Видео: YouTube/Информагентство КАМЧАТКА

Теги: ипотека, компенсация, многодетные семьи, совет федерации, совфед
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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