Сотрудники ОМОН обезвредили немецкий ручной гранатомет под Петербургом

В воскресенье, 2 апреля, взрывотехники ОМОН обследовали и обезвредили немецкий одноразовый ручной гранатомёт "Фаустпатрон-30" времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Оружие было найдено примерно в 16:00 во время земляных работ по рытью траншеи вблизи Пулковского шоссе.
Для уничтожения гранотомёт вывезли на специальный полигон.
Ранее мы сообщили о том, что копателя из Петербурга приговорили к 5,5 года колонии за фейки о ВС РФ.
Фото: ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все