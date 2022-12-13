Сотрудники ОМОН обезвредили немецкий ручной гранатомет под Петербургом

Оружие времён ВОВ было найдено во время рытья траншеи у Пулковского шоссе.

В воскресенье, 2 апреля, взрывотехники ОМОН обследовали и обезвредили немецкий одноразовый ручной гранатомёт "Фаустпатрон-30" времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Оружие было найдено примерно в 16:00 во время земляных работ по рытью траншеи вблизи Пулковского шоссе.

Для уничтожения гранотомёт вывезли на специальный полигон.

Ранее мы сообщили о том, что копателя из Петербурга приговорили к 5,5 года колонии за фейки о ВС РФ.

Фото: ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ