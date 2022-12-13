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Копателя из Петербурга приговорили к 5,5 года колонии за фейки о ВС РФ
Сегодня, 18:48
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Копателя из Петербурга приговорили к 5,5 года колонии за фейки о ВС РФ

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Белоусову также еще 4 года нельзя будет администрировать интернет-ресурсы.

В среду, 29 марта, Московский суд Петербурга приговорил копателя Олега Белоусова к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину признали виновным в публичном распространении фейков о ВС РФ и призывах к экстремизму. Об этом пишет объединённая пресс-служба судов города. 

Белоусову также еще 4 года нельзя будет администрировать интернет-ресурсы. Мужчина вину не признал. 

Сотрудники петербургского Центра "Э" задержали петербуржца в июне 2022 года. У него изъяли телефон, ноутбук и находки времен ВОВ, что он извлек из земли в ходе поисков.  

Ранее лингвисты СПбГУ проверят на фейки видео экс-священника Курмоярова. Всего в деле рассматривается 63 эпизода.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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