Копателя из Петербурга приговорили к 5,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Белоусову также еще 4 года нельзя будет администрировать интернет-ресурсы.

В среду, 29 марта, Московский суд Петербурга приговорил копателя Олега Белоусова к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину признали виновным в публичном распространении фейков о ВС РФ и призывах к экстремизму. Об этом пишет объединённая пресс-служба судов города.

Белоусову также еще 4 года нельзя будет администрировать интернет-ресурсы. Мужчина вину не признал.

Сотрудники петербургского Центра "Э" задержали петербуржца в июне 2022 года. У него изъяли телефон, ноутбук и находки времен ВОВ, что он извлек из земли в ходе поисков.

Ранее лингвисты СПбГУ проверят на фейки видео экс-священника Курмоярова. Всего в деле рассматривается 63 эпизода.

Фото: Piter.tv

