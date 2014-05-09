Сотрудников военкоматов ЗВО перед призывом вакцинируют от COVID-19

Вакцинирование пройдет в два этапа.

Сотрудников военкоматов ЗВО перед призывом вакцинируют от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа 8 марта.

Перед началом призыва вакцинацию пройдут сотрудники военкоматов в 26 регионах страны, сообщил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев. Генерал-полковник дал указание о проведении вакцинации сотрудников военных комиссариатов перед проведением весеннего призыва на военную службу. Она начнется с 9 марта в регионах дислокации войск ЗВО.

Вакцинирование пройдёт в два этапа с применением компонентов препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").

Вакцинирование осуществляется внутримышечно с соблюдением санитарных мер защиты и с использованием индивидуальных медицинских инструментов, стерильных приборов. Перед началом процедуры сотрудники военных комиссариатов пройдут медицинский осмотр, ознакомятся с препаратом и подпишут добровольное согласие на вакцинацию пресс-служба ЗВО

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Фото: Piter.tv