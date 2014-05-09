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Сотрудников военкоматов ЗВО перед призывом вакцинируют от COVID-19
Сегодня, 15:22
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Сотрудников военкоматов ЗВО перед призывом вакцинируют от COVID-19

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Вакцинирование пройдет в два этапа.

Сотрудников военкоматов ЗВО перед призывом вакцинируют от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа 8 марта.

Перед началом призыва вакцинацию пройдут сотрудники военкоматов в 26 регионах страны, сообщил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев. Генерал-полковник дал указание о проведении вакцинации сотрудников военных комиссариатов перед проведением весеннего призыва на военную службу. Она начнется с 9 марта в регионах дислокации войск ЗВО.

Вакцинирование пройдёт в два этапа с применением компонентов препарата  "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V").

Вакцинирование осуществляется внутримышечно с соблюдением санитарных мер защиты и с использованием индивидуальных медицинских инструментов, стерильных приборов. Перед началом процедуры сотрудники военных комиссариатов пройдут медицинский осмотр, ознакомятся с препаратом и подпишут добровольное согласие на вакцинацию

пресс-служба ЗВО

120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа примут участие в Параде Победы этого года. 

Фото: Piter.tv

Теги: военкомат, зво
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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