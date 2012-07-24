В Петербурге 120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в Параде победы этого года

В Петербурге 120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа примут участие в Параде победы этого года. Об это сообщили в пресс-службе ЗВО.
Военнослужащие объединения пройдут по Дворцовой площади с торжественным маршем в составе сводного женского расчета, который состоит из 120 девушек.
Тренировки парадного строя пройдут на территории аэродромов в Пушкине и Левашово.
Ранее мы писали, петербургские военнослужащие ЗВО поздравили жительниц города с 8 марта.
Фото: Piter.TV
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