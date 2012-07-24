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В Петербурге 120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в Параде победы этого года
Сегодня, 19:39
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kraratau27

В Петербурге 120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в Параде победы этого года

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Тренировки парадного строя пройдут на территории аэродромов в Пушкине и Левашово.

В Петербурге 120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа примут участие в Параде победы этого года. Об это сообщили в пресс-службе ЗВО.

Военнослужащие объединения пройдут по Дворцовой площади с торжественным маршем в составе сводного женского расчета, который состоит из 120 девушек. 

Тренировки парадного строя пройдут на территории аэродромов в Пушкине и Левашово.

Ранее мы писали, петербургские военнослужащие ЗВО поздравили жительниц города с 8 марта. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: зво, парад победы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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