В Петербурге 120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения ВВС и ПВО примут участие в Параде победы этого года

Тренировки парадного строя пройдут на территории аэродромов в Пушкине и Левашово.

В Петербурге 120 военнослужащих-женщин Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа примут участие в Параде победы этого года. Об это сообщили в пресс-службе ЗВО.

Военнослужащие объединения пройдут по Дворцовой площади с торжественным маршем в составе сводного женского расчета, который состоит из 120 девушек.

Тренировки парадного строя пройдут на территории аэродромов в Пушкине и Левашово.

Ранее мы писали, петербургские военнослужащие ЗВО поздравили жительниц города с 8 марта.

Фото: Piter.TV