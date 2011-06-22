  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:23
159
ksbond Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Слава народу-победителю: Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы

0 0

Глава российского государства отметил, что планы нацистов разбились о железное единство страны и наших союзников.

Президент России – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин во время Парада Победы на Красной площади. Вместе с ним на трибуне находятся главы делегаций иностранных государств.

Главные заявления главы государства: 

— Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей

— Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма.

— Правда на нашей стороне, вся страна поддерживает участников СВО.

— Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны.

— Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта приблизило Победу.

— В России всегда будут опираться на единство в ратных и мирных делах.

— Планы нацистов разбились о железное единство страны и наших союзников.

Ранее Piter.TV сообщал, что в честь Дня Победы "Лахта Центр" украсила праздничная подсветка.

Видео: Telegram / ПУл №3

Теги: парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии