Слава народу-победителю: Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы

Президент России – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин во время Парада Победы на Красной площади. Вместе с ним на трибуне находятся главы делегаций иностранных государств.
Главные заявления главы государства:
— Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей
— Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма.
— Правда на нашей стороне, вся страна поддерживает участников СВО.
— Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны.
— Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта приблизило Победу.
— В России всегда будут опираться на единство в ратных и мирных делах.
— Планы нацистов разбились о железное единство страны и наших союзников.
Ранее Piter.TV сообщал, что в честь Дня Победы "Лахта Центр" украсила праздничная подсветка.
Видео: Telegram / ПУл №3
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