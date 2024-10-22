На Дворцовой площади прошел парад в честь 80-летия Победы

Парад стал одним из ключевых событий праздничной программы, приуроченной к юбилейной дате.

В День Победы, 9 мая, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся торжественный военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие более 5,5 тысяч военнослужащих, включая 200 росгвардейцев, кадетов и воспитанников довузовских учреждений, а также свыше 100 единиц современной и исторической боевой техники.

Особое внимание было уделено ветеранам Великой Отечественной войны, которых торжественно провезли на автомобилях по главной площади города. Впервые в параде участвовали военнослужащие группировки войск "Север", сформированной в 2024 году на базе воссозданного Ленинградского военного округа.

Парад принимал врио командующего войсками Ленинградской военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев, а командовал мероприятием врио начальника штаба округа генерал-майор Михаил Лысенко. Торжественное шествие открылось под колокольный звон, подчеркивающий связь поколений и преемственность воинских традиций.

Завершился парад проездом легендарного танка Т-34, ставшего символом Великой Победы, и современной боевой техники, демонстрирующей мощь российских Вооруженных сил.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Красной площади завершился парад в честь 80-й годовщины Победы.

Видео: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ