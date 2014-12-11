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Генеральная репетиция Парада Победы прошла на Дворцовой площади

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В мероприятии поучаствовали более 5,5 тыс. военнослужащих и сотрудников силовых ведомств региона.

На Дворцовой площади в Петербурге состоялась генеральная репетиция Парада Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии поучаствовали более 5,5 тыс. военнослужащих и сотрудников силовых ведомств региона, в том числе – свыше 200 росгвардейцев, а также кадеты и воспитанники довузовских образовательных учреждений, современная боевая и историческая техника. 

На парадной форме всех участников генеральной репетиции была размещена георгиевская ленточка. Парадные расчеты отработали совершение торжественного марша, строевые приемы с оружием в движении и на месте. 

Пресс-служба Росгвардии по СЗФО 

Безопасность репетиции обеспечили военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Росгвардии по СЗФО и сотрудники ОМОН "Бастион". 

Под аккомпанемент военного оркестра перед трибунами 9 мая проедут театрализованные инсталляции со сценами довоенной жизни, эпизодами войны и СВО. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии по СЗФО 

Теги: парад победы, росгвардия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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