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Сотрудников "Ленты" заразил дизентерией сотрудник столовой
Сегодня, 15:31
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nastya960

Сотрудников "Ленты" заразил дизентерией сотрудник столовой

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В итоге заразились 155 человек, у заболевших  нашли дизентерию Зонне.

Источником кишечной инфекции в центральном офисе "Ленты" в Петербурге стал сотрудник столовой, который скрыл свое заболевание. Об этом рассказала руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

В ходе проверки выяснилось, что столовая в офисе хорошо оборудована, на кухне готовили из качественных продуктов. От сотрудника в итоге заразились 155 человек, у заболевших  нашли дизентерию Зонне.

В больницу попали 43 заболевших. Сейчас в стационаре остаются 16 человек. Приморский суд Петербурга закрыл столовую офиса до 10 декабря.

Теги: дизентерия, лента
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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