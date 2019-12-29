Сотрудников СПбГУ попросили воздержаться от командировок в Китай, Италию, Иран и Южную Корею

Университет ввел бессрочный карантин.

Санкт-Петербургский государственный университет объявил о введении бессрочного карантина по коронавирусу, сообщила "Фонтанка" 3 марта. Сотрудников учреждения просят воздержаться от поездок в Китай, Италию, Иран и Южную Корею.

Тех, кто успел побывать в четырех указанных странах до начала карантина, отправят на двухнедельное медицинское обследование. На работу путешественники смогут вернуться только со справкой об отсутствии ОРВИ и симптомов вируса. Для всех 12 тысяч сотрудников приостановят учебные и служебные командировки, а желающим пройти стажировки в тех же странах студентам придется оформить академический отпуск.

Кроме того, 1 марта университет сообщил о продлении каникул для студентов из Китая. В учреждении зарубежных учащихся не ждут до 1 апреля.

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Фото: spbu.ru