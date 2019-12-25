Корпоративный университет Смольного построят в Петербурге

Проект поспособствует развитию культуры управления городом.

Как сообщает пресс-служба Смольного, правительство Петербурга запускает проект Корпоративного университета администрации города.

Известно, что уже намечены основные направления, над которыми начнут работать в первую очередь. Среди них проекты "Качество детства", "Электронная карта мигранта", "Трансформация профессионального образования".

Участники проекта будут искать и внедрять действенные решения для улучшения жизни петербуржцев.

Ранее мы сообщили, что Смольный ответит на жалобы петербуржцев по мусорной реформе.

Фото: Вконтакте