Корпоративный университет Смольного построят в Петербурге

Как сообщает пресс-служба Смольного, правительство Петербурга запускает проект Корпоративного университета администрации города.
Известно, что уже намечены основные направления, над которыми начнут работать в первую очередь. Среди них проекты "Качество детства", "Электронная карта мигранта", "Трансформация профессионального образования".
Участники проекта будут искать и внедрять действенные решения для улучшения жизни петербуржцев.
Ранее мы сообщили, что Смольный ответит на жалобы петербуржцев по мусорной реформе.
Фото: Вконтакте
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