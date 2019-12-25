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Корпоративный университет Смольного построят в Петербурге
Сегодня, 16:46
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arteliseev

Корпоративный университет Смольного построят в Петербурге

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Проект поспособствует развитию культуры управления городом.

Как сообщает пресс-служба Смольного, правительство Петербурга запускает проект Корпоративного университета администрации города.

Известно, что уже намечены основные направления, над которыми начнут работать в первую очередь. Среди них проекты "Качество детства", "Электронная карта мигранта", "Трансформация профессионального образования".

Участники проекта будут искать и внедрять действенные решения для улучшения жизни петербуржцев.

Ранее мы сообщили, что Смольный ответит на жалобы петербуржцев по мусорной реформе.

Фото: Вконтакте

Теги: беглов, петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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