Отметим, что росгвардейцы обязаны носить нагрудные жетоны.

Сотрудников Росгвардии обяжут представляться гражданам и показывать им служебное удостоверение. Соответствующий законопроект приняла Госдума, пишет ТАСС.

Теперь росгвардейцы должны по требованию гражданина предъявить служебное удостоверение, назвать фамилию и должность и только после этого обосновать требования или назвать цель обращения. Например, при применении мер, которые ограничивают права и свободы гражданина, сотрудники обязаны назвать причину своих действий, а также проинформировать человека о его правах и обязанностях.

Однако в законе сказано, что при особых случаях, когда росгвардейцы должны в кротчайшие сроки привлечь правонарушения, они могут не соблюдать данную процедуру.

Разработчик законопроекта Александр Хинштейн считает, что данный закон решит проблему деанонимазации сотрудников Росгвардии. Гражданам, по его словам, больше не придётся задавать вопрос о том, кто перед ними находится — представитель закона или "клоун, купивший форму полицейского в соседнем ларьке".

Отметим, что теперь росгвардейцы обязаны носить нагрудные жетоны.

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Фото: pixabay.com

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