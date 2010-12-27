Петроградский районный суд эвакуировался дважды за день

Учреждение получило анонимное письмо, а затем и звонок из полиции.

Окончание рабочей недели, 20 декабря, стало 17-м днем эвакуаций городских учреждений. Днем работу прерывали почти все районные суды, все довольно быстро возвращались к работе после отточенных эвакуаций и проверок.

Больше всего в этот день не повезло Петроградскому райсуду: сотрудники и посетители были вынуждены дважды покидать здание. Первая волна опустилась на учреждение вместе с другими судами, вторая – около четырех часов дня, сопровождаемая звонком из полиции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе города. В полиции суду сообщили, что здание заминировано. В то же время эвакуировались и мировые судьи района.

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Фото: Piter.TV