Как оказалось, подрядчик не израсходовал даже четверть аванса.

В пятницу, 20 декабря, власти Петербурга расторгают контракт с разработчиком системы управления транспортом. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как оказалось, подрядчик не успел ещё израсходовать даже четверть аванса. В настоящее время, Смольный намерен по контракту отдать подрядчику 28 млн рублей. В замен власти Петербурга намерены вернуть аванс в 242 млн рублей и 30 млн рублей штрафа.

Комитет по информатизации и связи уже направил уведомление НТЦ "Измеритель".

Ранее мы сообщали о том, что Беглов поздравил петербургских энергетиков с профессиональным праздником.

Фото:pixabay