В пятницу, 20 декабря, градоначальник Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских энергетиков с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"Развитие энергетики – один из приоритетов работы правительства Санкт-Петербурга. В этом году реконструировано 230 километров тепловых сетей. Современными системами освещения оснащены десятки жилых кварталов, улиц и магистралей, парки и скверы, сотни детских и спортивных площадок",
–заявил градоначальник.
Беглов отметил, что развитие энергетики для Северной столицы является приоритетным вопросом.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов экстренно посетил Боткинскую больницу после пресс-конференции Путина.
Фото:gov.spb.ru
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