Развитие энергетики является одним из приоритетов работы правительства города.

В пятницу, 20 декабря, градоначальник Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских энергетиков с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Развитие энергетики – один из приоритетов работы правительства Санкт-Петербурга. В этом году реконструировано 230 километров тепловых сетей. Современными системами освещения оснащены десятки жилых кварталов, улиц и магистралей, парки и скверы, сотни детских и спортивных площадок", –заявил градоначальник.

Беглов отметил, что развитие энергетики для Северной столицы является приоритетным вопросом.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов экстренно посетил Боткинскую больницу после пресс-конференции Путина.

Фото:gov.spb.ru