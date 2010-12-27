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Беглов поздравил петербургских энергетиков с профессиональным праздником
Сегодня, 15:35
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Беглов поздравил петербургских энергетиков с профессиональным праздником

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Развитие энергетики является одним из приоритетов работы правительства города.

В пятницу, 20 декабря, градоначальник Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских энергетиков с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Развитие энергетики – один из приоритетов работы правительства Санкт-Петербурга. В этом году реконструировано 230 километров тепловых сетей. Современными системами освещения оснащены десятки жилых кварталов, улиц и магистралей, парки и скверы, сотни детских и спортивных площадок",

–заявил градоначальник.

Беглов отметил, что развитие энергетики для Северной столицы является приоритетным вопросом. 

Ранее мы сообщали о том, что Беглов экстренно посетил Боткинскую больницу после пресс-конференции Путина.

Фото:gov.spb.ru

Теги: беглов, день энергетика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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