В Ленобласти задержаны подозреваемые в похищении человека

По данным полиции, преступление связано с разделом криминального дохода от наркоторговли.

В Ленобласти задержали подозреваемых в похищении человека. В полицию с заявлением обратился 45-летний житель деревни Даймище Гатчинского района. Пострадавший сообщил, что чудом сумел сбежать от злоумышленников, которые похитили его и несколько дней удерживали, требуя миллион рублей якобы в счет долга. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Оперативники восстановили картину произошедшего. Инцидент произошел в конце мая 2021 года. Пострадавшего избили, силой посадили в салон Hyundai Solaris и увезли в деревню Малые Калпаны, где закрыли в гараже. После этого злоумышленники наведались домой к потерпевшему, забрали документы на квартиру, дом и автомобиль, травматический пистолет, бытовую технику и электроинструменты. Затем потерпевшего стали принуждать продать дом и оплатить долг. Мужчину отпустили собирать необходимые документы, но вечером снова силой отвезли его в Гатчину и заперли в съемной квартире на улице Хохлова. На следующий день потерпевший, воспользовавшись невнимательностью похитителей, сбежал. По версии оперативников, все участники имели отношение к незаконному обороту наркотиков на территории Гатчинского района, и конфликт произошел из-за раздела доходов от этой противоправной деятельности.

8 февраля 2022 года, после возбуждения уголовного дела по статье 126 УК РФ (похищение человека) правоохранители провели масштабную операцию по задержанию предполагаемых участников преступления. По подозрению в похищении человека были задержаны 28-летний житель Гатчины, 24-летний житель Петербурга. Приняты меры к розыску и задержанию еще одного подозреваемого, 26-летнего жителя Гатчины. Также в ходе операции полицейские вышли на знакомого задержанных – 54-летнего жителя деревни Пустошка Гатчинского района. В ходе обыска в его частном доме оперативники обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона. Изъято химическое оборудование, лабораторная посуда, реактивы, а также наркотики.

Все трое фигурантов задержаны.

Ранее в Петербурге задержали мигранта, зарезавшего соперника по игре в нарды.

Видео: МВД